Danilo, il Napoli è sempre più vicino: le ultime novità

Danilo è sempre più vicino all’addio alla Juventus: il Napoli si avvicina

Il mercato di gennaio si avvicina e il Napoli è pronto a potenziare la rosa a disposizione di Antonio Conte, specialmente in difesa.

L’obiettivo dell’allenatore italiano e del direttore sportivo Manna resta Danilo, che ha già dato l’ok al trasferimento.

Il difensore brasiliano ha infatti capito di non essere più una priorità della Juventus e di non essere tra i preferiti di Thiago Motta e vuole per questo liberarsi gratis. Questo non da oggi ma da tempo, con solamente la situazione infortuni che ha favorito il suo ritorno tra gli undici titolari nelle ultime gare.

Il suo contratto con i bianconeri scadrà infatti a giugno 2025. Il Napoli e Antonio Conte lo aspettano.

Danilo-Napoli, i dettagli

Come già ampiamente raccontato, Danilo è il prescelto di Antonio Conte, che vede in lui il profilo ideale per rinforzare la linea difensiva. E proprio il brasiliano, grazie alla sua adattabilità in tutti i ruoli della difesa, è da tempo nel mirino del Napoli.

A facilitare la trattativa, poi, anche l’ingaggio abbordabile dell’attuale numero 6 bianconero. Considerando anche l’infortunio di Buongiorno, dunque le premesse per il passaggio al Napoli sembrerebbero esserci tutte.