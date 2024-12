Verona al lavoro per riportare in Italia Swiderski: la situazione

Il Verona sta lavorando a un ritorno in gialloblù per il mercato di gennaio: il club è su Karol Swiderski.

Con il mercato che inizia a gennaio, già diverse squadre si sono attivate per valutare eventuali occasioni da cogliere al volo per rinforzare la propria rosa.

Tra queste c’è l’Hellas Verona che è al lavoro per consegnare un giocatore offensivo a Paolo Zanetti per provare a trovare più gol e di conseguenza punti salvezza.

Il nome che il club sta seguendo è già noto all’ambiente: si tratta di Karol Swiderski, attaccante che ha giocato in gialloblù la scorsa stagione segnando due reti in 15 partite.

Ora in forza in MLS allo Charlotte FC, il polacco sta spingendo per tornare in Italia in Serie A.

Swiderski-Verona, si lavora per il ritorno del polacco: il punto

Il giocatore piace tanto al ds Sogliano che sta cercando di riportarlo in Italia. Al momento il Verona sta aspettando di capire le richieste di Charlotte, con Swiderski che ha il contratto in scadenza a dicembre 2025 (con un’opzione a favore del club statunitense per un prolungamento di un altro anno).

Il polacco è stato proposto anche a Monza, Genoa e Torino ma al momento di idea concreta c’è solo il Verona. Il giocatore spinge per tornare in Serie A e vedremo quali mosse faranno i gialloblù per portare nuovamente a distanza di un anno Swiderski in Italia dalla MLS.