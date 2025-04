Bologna, la probabile formazione contro l’Empoli

La probabile formazione del Bologna per la partita contro l’Empoli, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia

La Coppa Italia si avvicina sempre di più al suo epilogo, con il Milan che ha sconfitto l’Inter nel derby di ritorno. I rossoneri, dunque, sono in finale e attendono una tra Bologna ed Empoli per giocarsi il trofeo.

La squadra di Italiano partirà dal 3-0 del Castellani e dunque punterà a confermare il risultato dell’andata, ma sarà comunque necessario mantenere l’attenzione necessaria.

I rossoblù vengono da un periodo positivo, con ben 7 vittorie nelle ultime 9 gare tra campionato e Coppa Italia. Sarà dunque importante cercare il decimo successo, con l’obiettivo di giocarsi il primo trofeo sotto la guida di Italiano.

Di seguito la probabile formazione del Bologna per la sfida contro l’Empoli.

La probabile formazione del Bologna contro l’Empoli

L’allenatore rossoblù può cambiare qualcosa rispetto alla formazione schierata contro l’Inter. In porta confermato Ravaglia, mentre la difesa va verso una rivoluzione, con Holm e Lykogiannis sugli esterni e la coppia centrale formata da Erlic e Lucumí. Stesso discorso per il centrocampo, con Aebischer e Freuler che possono riposare, e al loro posto Moro e Pobega possono partire dall’inizio. Sulla trequarti spazio a Fabbian, affiancato da Orsolini e Cambiaghi, e in attacco Dallinga va verso la conferma dal primo minuto.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Erlic, Lucumí, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano.

Dove guardare Bologna-Empoli in tv e in streaming

La gara tra Bologna ed Empoli, in programma per giovedì 24 aprile alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno.

Inoltre, sarà possibile guardare il match in streaming su Infinity o attraverso l’app di Mediaset Play.