Con Martinez Quarta destinato a partire, il sostituto per la difesa sarà un altro argentino preso in estate

Come vi abbiamo raccontato, Martinez Quarta è ormai a un passo dal ritorno al River Plate. La Fiorentina quindi perderà un centrale, ma si prepara a sostituirlo con un altro argentino.

Si tratta di Nicolás Valentini (leggi qui la sua storia), che ha appena concluso l’anno solare con la maglia del Boca Juniors.

I viola hanno depositato il suo contratto in estate, esattamente il 13 luglio scorso, e l’hanno preso a zero. Infatti, il suo contratto col club argentino è in scadenza il 31 dicembre.

Difensore centrale classe 2001, sarà lui il primo rinforzo per Palladino nel nuovo anno. Ma quando arriverà? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Fiorentina, quando arriva Valentini

Nicolás Valentini arriverà a Firenze già nei primi giorni del 2025 e diventerà a tutti gli effetti un giocatore viola. Mentre in estate si pensava di anticipare il suo arrivo pagando un indennizzo al Boca Juniors, arriverà invece a parametro zero, dopo la naturale scadenza del suo contratto.

Il difensore argentino dovrebbe così sostituire il connazionale Martinez Quarta, a un passo dal ritorno al River Plate. La Fiorentina ha puntato su di lui per il presente e soprattutto per il futuro, avendogli fatto firmare un contratto di 4 anni e mezzo, quindi fino al 2029.

La stagione di Valentini

Cresciuto nelle giovanili del Boca, ha sempre giocato con la squadra di Buenos Aires, a eccezione dell’anno in prestito nel 2022 all’Aldosivi, che rimane quello in cui ha trovato più spazio. Nell’ultima stagione, che per lui si sapeva essere l’ultima, ha giocato solo 9 partite tra campionato e Copa Sudamericana, segnando un gol.

In marzo era stato convocato, pur senza esordire, con la nazionale maggiore argentina per un’amichevole contro il Costa Rica. A inizio 2024 ha invece disputato il torneo preolimpico con l’Argentina Under 23. Ora si prepara al nuovo capitolo della sua carriera.