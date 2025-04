Il messaggio dei giocatori della Lazio all’arbitro aggredito nel weekend in Sicilia

La Lazio si schiera contro la violenza, in questo caso a quella contro la classe arbitrale. Alcuni giocatori biancocelesti hanno mandato un messaggio di solidarietà al giovane arbitro aggredito nel weekend in Sicilia.

La partita in questione era valida per i playoff del campionato provinciale Under 17, e si è giocata in provincia di Catania.

Il direttore di gara, appena diciannovenne, è stato colpito duramente con calci e pugni da alcuni tesserati ma anche da persone scese in campo dagli spalti. L’aggressione ha reso necessario addirittura l’intervento dei carabinieri per proteggere il giovane arbitro.

E così, dal ritiro in Norvegia alla vigilia della trasferta sul campo del Bodo-Glimt di Europa League, una rappresentanza biancoceleste, di cui hanno preso la parola Baroni, Zaccagni e Gila, ha voluto mandare un messaggio di solidarietà alla vittima di quest’episodio.

Il messaggio dei giocatori della Lazio

Questo il messaggio della Lazio per l’arbitro, pubblicato dalla società sul proprio profilo X: “Ciao Diego, siamo tutti qui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera: noi giocatori, lo staff e tutta la società siamo al tuo fianco!

Mi raccomando, non mollare e torna presto in campo: sarà questa la risposta migliore a chi ha commesso quel gesto ignobile che tutta Italia ha visto con sgomento. Forza Diego! Tutta la Lazio ti è vicina, così come l’intero mondo arbitrale, componente preziosissima e fondamentale per tutto il movimento calcistico“.