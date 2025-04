Dinamo Zagabria, Cannavaro non è più l’allenatore

Fabio Cannavaro non sarà più l’allenatore della Dinamo Zagabria: il comunicato ufficiale del club.

Fabio Cannavaro non sarà più l’allenatore della Dinamo Zagabria. L’ex capitano della Nazionale italiana, Pallone d’Oro nel 2006, saluta il club croato dopo poco più di tre mesi alla guida tecnica, durante i quali ha diretto i croati in 14 partite ufficiali e tre amichevoli.

Arrivato lo scorso 29 dicembre per sostituire Nenad Bjelica, Cannavaro ha cercato di dare una nuova identità alla Dinamo, guidando la squadra in 10 gare di campionato con un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Risultati che hanno mantenuto il club al terzo posto in classifica. In Coppa di Croazia, invece, l’avventura si è fermata ai quarti di finale, con l’eliminazione subita per mano dell’Osijek in condizioni ambientali complicate, su un campo reso difficile dalla pioggia al Maksimir.

Tra i momenti più significativi della gestione Cannavaro spicca senza dubbio la prestigiosa vittoria per 2-1 contro il Milan, che ha permesso alla Dinamo di chiudere la fase a gironi di Champions League con un bottino record di 11 punti. Un traguardo che, nonostante l’ottima prestazione europea, non è bastato per accedere alla fase a eliminazione diretta, a causa di una sfortunata combinazione di risultati provenienti dagli altri campi.

Con un comunicato ufficiale, la Dinamo Zagabria ha voluto ringraziare Cannavaro per il suo impegno, la dedizione e la disponibilità mostrata durante tutta la sua esperienza in Croazia, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale e personale. In attesa di un nuovo allenatore, la guida della prima squadra è stata affidata ad interim all’attuale vice, Sandro Perković, che traghetterà i “Blues” fino al termine della stagione.