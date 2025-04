Premier League, si accende la corsa alla prossima Champions: chi si qualifica?

In Premier tiene banco il rebus qualificazione in Champions League: 7 squadre per 5 posti, chi otterrà un pass per la prossima stagione?

Nel 1968, negli Stati Uniti d’America, debuttò il cartone animato Wacky Races, in italiano La corsa più pazza del mondo. Undici vetture insolite con un obiettivo: la vittoria finale. In Premier League, la qualificazione alla prossima Champions è folle quanto la gara del popolare cartone.

In virtù della classifica del coefficiente europeo, invece delle solite 4 squadre saranno 5 i club inglesi che si qualificheranno alla prossima Champions League. Attualmente, i 5 spot sono occupati da Liverpool, Arsenal, Nottingham Forest, Chelsea e Newcastle. I Magpies sono già qualificati alla prossima Conference League avendo vinto la Carabao Cup. Grazie al successo contro il Leicester, Tonali e compagni sono rientrati con forza nella corsa alla Champions, scavalcando il Manchester City.

Liverpool e Arsenal hanno virtualmente la qualificazione in tasca. Il Nottingham Forest è la sorpresa della stagione. I ragazzi di Nuno Espirito Santo vogliono concludere in bellezza un campionato perfetto o quasi. L’ultima partecipazione dei Tricky Trees in Champions risale alla stagione 1980/81. All’epoca la competizione si chiamava Coppa dei Campioni e il Nottingham Forest era una delle squadre più temute. Gli inglesi monopolizzarono due edizioni del torneo, vincendo la “coppa dalle grandi orecchie” nel 1979 e nel 1980.

Per l’ultimo posto a disposizione sarà battaglia vera. Tra il Chelsea (quinto) e l’Aston Villa (settimo) ci sono appena 2 punti. In mezzo, Newcastle e Manchester City che proveranno a superare i Blues per ottenere un pass per la prossima Champions. La squadra di Guardiola centra ininterrottamente la qualificazione al torneo dalla stagione 2011/2012. L’ultima apparizione in Champions del club di Maresca risale alla stagione 2021/2022. Il Newcastle ha partecipato alla scorsa edizione del torneo, chiudendo all’ultimo posto nel girone di ferro con Borussia Dortmund, PSG e Milan. L’Aston Villa, atteso dalla sfida contro il Paris Saint-Germain nei quarti di Champions League, vuole ribadire la propria presenza in Europa.

7 squadre in Champions League

Il numero delle partecipanti inglesi alla prossima Champions League non dipende solo dalla classifica della Premier. Le squadre qualificate potrebbero diventare ben 7. Lo scenario è legato alla vincitrice delle attuali Champions ed Europa League. Le formazioni inglesi ancora in corsa per la vittoria finale sono 4: l’Arsenal e l’Aston Villa nella massima competizione europea, il Tottenham e il Manchester United in Europa League.

Qualora le vincitrici di entrambe le coppe arrivassero dalla Premier, la prossima Champions League parlerebbe inglese. Alle 5 qualificate dal campionato si aggiungerebbero la vincitrice dell’attuale Champions e dell’Europa League, “promossa” di diritto nella massima competizione europea.

Il folle scenario: 11 club inglesi in Europa

La folle corsa all’Europa non riguarda solo la Champions League. In base a una remota possibilità, nella prossima stagione potrebbero essere ben 11 le squadre inglesi qualificate alle tre competizioni europee. La combinazione prevede la qualificazione diretta in Champions di Liverpool, Arsenal, Forest, Manchester City e Newcastle. Il Brighton dovrebbe concludere la stagione sesto, qualificandosi in Europa League. Con la vittoria della Carabao Cup, il Newcastle ha ottenuto la qualificazione diretta in Conference League. Tuttavia, terminando il campionato quinti, i Magpies accederebbero alla Champions, cedendo il posto in Conference al Bournemouth.

I Cherries, per sfruttare l’occasione, dovrebbero chiudere il campionato al settimo posto. Il Chelsea, ottavo, si qualificherebbe all’Europa League tramite la vittoria della Conference. L’Aston Villa, nono, ritornerebbe in Champions tramite la vittoria del torneo attuale. Il Crystal Palace, decimo, conquisterebbe l’accesso all’Europa League con la vittoria della FA Cup. Il Manchester United o il Tottenham, pur chiudendo all’undicesimo posto, ascolterebbero le note dell’inno della Champions vincendo l’Europa League. In Premier, la lotta all’Europa sarà un capitolo aperto fino all’ultima giornata.