Sampdoria, Roberto Mancini è arrivato a Bogliasco | VIDEO

L’ex Commissario Tecnico della nazionale italiana è arrivato a Bogliasco

Roberto Mancini torna alla Sampdoria. Ma non nelle vesti di allenatore. Come raccontato nei giorni scorsi (LINK), l’ex CT della nazionale italiana ha deciso di dare il suo contributo per aiutare i blucerchiati a uscire dal difficile momento.

Mancini – come sottolineato più volte (LINK) – sarà una figura importante in questi due ultimi mesi. Sarà a Bogliasco e, insieme all’allenatore Alberico Evani e il suo vice Attilio Lombardo, cercherà di dare il suo supporto attraverso la sua esperienza.

Ecco, dunque, le prime immagini del suo arrivo a Bogliasco. Come previsto, Mancini è entrato alle 11:20. A seguire è saluto subito al campo superiore dove la squadra era impegnata nella prima delle due sedute in programma nella giornata di oggi, mercoledì 9 aprile.

Ad attenderlo c’erano l’AD Fiorella, il Coordinatore dell’Area Tecnica Giovanni Invernizzi, il ds Andrea Mancini e il Board Advisor Alessandro Messina. Il presidente Manfredi è arrivato alle 12:15.

Sampdoria, il tweet di Mancini

Il tweet di Mancini. Il suo ruolo nella Sampdoria e la deficitaria situazione di classifica. Doveroso fare chiarezza. Nella serata di ieri, martedì 8 aprile, l’ex CT ha commentato la situazione attraverso il suo profilo X: “Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore”.

Quanto scritto ieri da Mancini è stato fatto per tutele di ordine burocratico legale e anche per specificare che il suo ruolo vicino alla Samp non sarà formalizzato da un contratto. La sua volontà, come sottolineato nel post di ieri, è quella di continuare ad allenare. Ma la sua presenza, il suo carisma da primo tifoso dei colori blucerchiati è chiara. Per averne le prove basti vedere le scelte per la panchina prese dal presidente Manfredi: tutti personaggi legati alla figura di Mancini. Quest’ultimo non un dirigente né un consulente, ma un amico della Sampdoria che si è messo a disposizione per dare una mano in uno dei momenti più difficili della storia del Club