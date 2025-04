Le parole di Hansi Flick nell’intervista rilasciata al termine di Borussia Dortmund 3-1 Barcellona, ritorno dei quarti di finale di Champions League

La tripletta di Sehrou Guirassy non è bastata ai padroni di casa per ribaltare il 3-0 maturato nella gara d’andata. Il Barcellona perde in Germania, ma strappa comunque il pass per le semifinali.

Nel post partita, ha parlato l’allenatore del Barcellona, adesso ufficialmente inserita tra le migliori quattro squadre della competizione.

Innanzitutto Hansi Flick ha analizzato la prestazione serale spiegando: “Abbiamo affrontato un avversario molto forte, l’ambiente era tremendo”

Per poi proseguire: “Non è stata la nostra migliore serata, ma non sono semplici partite di questo genere contro squadre come il Borussia Dortmund. L’importante è essersi qualificati, il nostro obiettivo“.

Esultanza Barcellona (crediti foto: Martin Cocciolo)

Borussia Dortmund 3-1 Barcellona, le parole di Flick

50esima partita da allenatore del Barcellona. Così Hansi Flick ha commentato il traguardo raggiunto: “La Champions League è la miglior competizione del mondo e quando si raggiungono le semifinali è fantastico per il club, per la squadra e per tutti”.

In semifinale, i blaugrana incroceranno la vincente del quarto tra Inter e Bayern Monaco. Alla domanda su chi preferirebbe incontrare, Flick ha risposto: “Non ho alcuna preferenza. Mi siederò a casa divertendomi a vedere la partita”.