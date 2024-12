Fonseca: “Mi sento solido sulla panchina del Milan”

Le considerazioni di Paulo Fonseca al termine della gara di San Siro giocata contro la Roma

Tra i tanti big match di questa diciottesima giornata di Serie A c’è anche, o meglio, soprattutto Milan–Roma.

Questa domenica di calcio si è chiusa con la sfida di San Siro, che ha messo di fronte le formazioni di Fonseca e di Ranieri.

Proprio l’allenatore rossonero, al termine dei 90′, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione dei suoi calciatori.

Fonseca ha esordito così: “Confronto duro con Ibra? Non ho parlato con nessuno. Non posso commentarlo perché non è successo niente. Se mi sento solido sulla panchina del Milan? Sì, perché no? Non ho parlato con nessuno“.

Le dichiarazioni di Fonseca dopo la Roma

A seguire ha commentato la gara: “È stata una partita aperta. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni. I giocatori hanno avuto un atteggiamento corretto e con la sostituzione di Chukwueze abbiamo perso organizzazione“.

Poi ha poi parlato dell’espulsione ricevuta: “Ho esagerato in quel momento. Non voglio dire molto perché per me è molto chiaro. Dovete analizzare quello che succede con il Milan. Abbiamo pressato alto e recuperato tanti palloni. La squadra è stata aggressiva e ha avuto energia. È mancato solamente un altro gol. La squadra non ha lasciato giocare la Roma. Non posso dire niente ai ragazzi. Abbiamo sbagliato nella concretizzazione“.

Paulo Fonseca, allenatore Milan (Imago)

Le parole di Fonseca in conferenza stampa

L’allenatore rossonero, dopo il pareggio casalingo contro la Roma, ha parlato anche in conferenza stampa: “Non ho avuto nessun confronto con Zlatan o altri membri della dirigenza. Non so nulla, quindi posso parlare della partita ma non inventare qualcosa sulla mia situazione. Io mai nella mia vita ho avuto paura di qualcosa all’interno del mondo del calcio. Per me è importante avere sempre la coscienza pulita ed essere onesto“.

Nella parte finale della conferenza stampa, Fonseca ha dichiarato: “Abbiamo creato il giusto per poter vincere, oggi sono mancati i gol. Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, così come fino al 30′ del secondo. I ragazzi hanno avuto l’atteggiamento giusto, abbiamo recuperato tanti palloni e creato diverse situazioni. Non ho ricevuto alcun segnale di un esonero, quindi mi aspetto di essere in panchina in Supercoppa. Sono pronto a lavorare. Cosa penso del fatto di essere qui da solo in conferenza, senza dirigenti attorno? Io vengo qui a parlare, non posso dire nulla in più e questa domanda non è per me“.