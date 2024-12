Roma, Ranieri: “Bello vedere questo Dybala. Ora recuperiamo per il derby”

Le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma nel post partita della gara di Serie A contro il Milan

In chiusura della domenica di Serie A c’è stato il big match tra Milan e Roma, andato in scena a San Siro. Gara molto importante per entrambe le formazioni, entrambe andate alla ricerca della vittoria per i propri obiettivi.

I rossoneri sono attualmente all’ottavo posto in classifica, con però una partita da recuperare.

Dall’altro lato i giallorossi occupano la decima posizione, ancora ben distanti da tutte le zone importanti per arrivare a giocare le coppe europee il prossimo anno.

Al termine della gara sono arrivate le consuete parole post partita di Claudio Ranieri, che ha commentato la gara disputata dalla Roma contro il Milan.

Milan-Roma, le parole di Ranieri

PRESTAZIONE – “Tutto quello che ci hanno fatto loro nel primo tempo lo abbiamo reso nel secondo. È stata una partita bella, in cui entrambe le squadre hanno giocato per vincere. Il pareggio ha fatto divertire i tifosi di entrambi i club”.

DYBALA – “Tutta la squadra aiuta Dybala, lui tra l’altro si sta allenando con continuità e questo ci rende felici. È bello pagare il biglietto per vedere questo tipo di campione”.

“Il derby è una partita a sé”, il commento di Ranieri

DERBY – “Adesso recuperiamo le energie spese. La Lazio sta facendo un campionato veramente bello, complimenti a loro. Il derby esce fuori da ogni partita e da ogni concetto”.