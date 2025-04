La designazione completa degli arbitri impegnati sui campi di Serie A nel weekend della 32ª giornata.

La Serie A torna sotto i riflettori nel weekend con la 32ª giornata, in un turno carico di tensione e significati, subito dopo le emozioni della Champions League.

Il campionato entra nella sua fase cruciale con sfide decisive per la corsa scudetto, la lotta per non retrocedere e i piazzamenti europei.

Il big match è il derby della Capitale tra Lazio e Roma, crocevia fondamentale per le ambizioni di entrambe, mentre Atalanta-Bologna promette scintille nella corsa alla qualificazione Champions.

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per tutte le dieci gare in programma, con particolare attenzione rivolta ai direttori di gara scelti per i match più importanti.

Le designazioni arbitrali della 32ª giornata: Lazio-Roma a Sozza

Sarà Simone Sozza a dirigere il delicato Derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica 13 aprile alle 20:45. Di seguito tutte le designazioni con i vari assistenti.

LAZIO-ROMA: Sozza (Perrotti – Rossi)

IV: Doveri

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Paolo

ATALANTA-BOLOGNA: Mariani (Giallatini – Colarossi)

IV: Ayroldi

VAR: Paterna

AVAR: Chiffi

Le designazioni della 32ª giornata

Oltre ai due big match, con Roma-Lazio e Atalanta-Bologna in programma domenica, ecco le altre designazioni arbitrali per la 32ª giornata.

Udinese-Milan: Sacchi

Sacchi Venezia-Monza: Maresca

Maresca Inter-Cagliari: Di Bello

Di Bello Juventus-Lecce: Zufferli

Zufferli Fiorentina-Parma: Manganiello

Manganiello Verona-Genoa: Marchetti

Marchetti Como-Torino: Marcenaro

Marcenaro Napoli-Empoli: Fabbri