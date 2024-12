Sergio Conceicao (Imago)

In casa Milan sarà Conceicao il nuovo allenatore. Comunicato a Paulo Fonseca l’esonero : tutti gli aggiornamenti

Milan-Roma, posticipo della domenica di Serie A, si è concluso sul risultato di 1-1.

La partita era decisiva per il futuro di Paulo Fonseca, mai così a rischio prima di oggi.

Il pareggio non ha lasciato soddisfatta la società rossonera, che ha comuniato l’esonero all’allenatore portoghese.

Sergio Conceicao sarà il nuovo allenatore: per l’ex Porto è pronto un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in favore del club. Atteso domani in città il portoghese.

Paulo Fonseca, allenatore Milan (Imago)

Milan, gli aggiornamenti su Fonseca

00.05 – È stata comunicata la decisione dell’esonero a Paulo Fonseca. Lunedì 30 dicembre, Sergio Conceicao diventerà il nuovo allenatore del Milan.

23.35 – Dopodiché, in conferenza stampa Fonseca ha detto: “Non ho avuto nessun confronto con Zlatan o altri membri della dirigenza. Non so nulla. Non ho ricevuto alcun segnale di un esonero, quindi mi aspetto di essere in panchina in Supercoppa. Sono pronto a lavorare“.

23.18 – Ai microfoni di DAZN, l’allenatore portoghese ha dichiarato: “Non ho parlato con nessuno, non so niente. Non posso commentare nulla perché non è successo nulla. Se mi sento solido? Sì, perché non dovrei?”.

23.14 – Fonseca non ha ancora ricevuto nessuna comunicazione sull’esonero da parte del club.

22.48 – Qualora venisse confermato l’esonero, già pianificato negli scorsi giorni e ora molto probabile, Conceicao firmerebbe un contratto fino a giugno del 2025 con opzione di rinnovo in favore del club.

22.46 – Al termine del match, la dirigenza è rientrata nella zona degli spogliatoi.

22.42 – Fischio finale a San Siro: la partita è terminata 1-1. Le due squadre hanno lasciato il terreno di gioco tra i fischi dei tifosi del Milan.

21.30 – Al 42′ del primo tempo Paulo Fonseca è stato espulso per proteste in seguito a un potenziale calcio di rigore non assegnato ai padroni di casa.

20.26 – Fonseca mai così a rischio come oggi. La dirigenza del Milan aspetta la gara contro la Roma per prendere una decisione definitiva sul suo futuro, ma intanto sullo sfondo c’è Sergio Conceicao che potrebbe sostituire il connazionale qualora l’esonero dovesse materializzarsi nelle prossime ore.