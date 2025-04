Il regolamento della Coppa Italia 2024/2025

Prosegue l’edizione 2024/2025 della Coppa Italia, arrivata alle semifinali di ritorno.

Nelle due partite d’andata il Bologna ha vinto in casa dell’Empoli per 0-3.

Dall’altra parte del tabellone, nel derby di Milano tra i rossoneri e l’Inter, invece, abbiamo assistito a un pareggio per 1-1.

In attesa delle due gare di ritorno, analizziamo cosa succederebbe qualora le semifinali terminassero in parità.

Coppa Italia, semifinali con o senza supplementari?

Prima di arrivare alle semifinali, in caso di parità nei 90 minuti, si andava direttamente ai calci di rigore. Così è accaduto a Torino durante Juventus-Empoli, quando la squadra di D’Aversa ha eliminato i bianconeri proprio ai rigori.

I supplementari, invece, ci saranno in semifinale e in finale. Come accade da anni, il penultimo atto della competizione prevede gare di andata e ritorno. Se ci sarà parità dopo 180 minuti, si procederà con i supplementari e poi, eventualmente, con i calcio di rigore. Infine, non cambia il regolamento per la finale: gara unica all’Olimpico, con eventuali supplementari e rigori per decretare il vincitore.