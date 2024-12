Prime pagine: “Fonseca, è finito”; “Giùventus”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 30 dicembre

Le prime pagine di oggi, lunedì 30 dicembre, dedicano ampio spazio alla Serie A, in particolare alla situazione che riguarda la panchina del Milan. Spazio poi anche per i risultati di Napoli e Juventus. In programma stasera gli ultimi due match della diciottessima giornata di Serie A, ovvero Como-Lecce alle 18:30 e Bologna-Verona alle 20:45.

La Gazzetta dello Sport apre titolando sul Milan: “Fonseca, è finita”. Al suo posto arriva Conceicao.

Il Corriere dello Sport parla sia di Conceicao: “Il Milan di Conceicao”, che della Juventus: “Giùventus”.

Tuttosport apre sulla crisi di risultati della Juventus: “Ma che Juve è?”.