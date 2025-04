Le parole di Claudio Ranieri in un’intervista sulla scelta del nuovo allenatore e sul derby contro la Lazio

Si avvicina un weekend molto importante per la lotta all’Europa della prossima stagione della Roma. I giallorossi, infatti, domenica sera affronteranno la Lazio di Marco Baroni.

Lo scorso weekend gli uomini di Claudio Ranieri hanno pareggiato all’Olimpico 1-1 contro la Juventus di Tudor grazie alla rete di Shomurodov a inizio secondo tempo.

La zona Champions League in questo momento dista 4 punti con i giallorossi che sono al settimo posto con 53 punti e il Bologna è al quarto posto con 57 punti.

In un’intervista a Il Messaggero, che verrà pubblicata domani 10 aprile, Claudio Ranieri ha parlato del derby e soprattutto della scelta del nuovo allenatore.

Roma, le parole di Ranieri

Sul nuovo allenatore della Roma Claudio Ranieri ha chiarito che i giallorossi sono molto vicini alla scelta: “Siamo molto vicini alla scelta“.

Il classe 1951 si è anche soffermato sul derby contro la Lazio in programma per domenica prossima: “Mi fa piacere aver vinto dei derby, ma è acqua passata. Così come la partita contro la Juventus. La mia mente ora è sul derby. Dobbiamo far bene, dare soddisfazione ai nostri tifosi e lottare“.

Il calendario della Roma

Nella ultime sette giornate di campionato la Roma dovrà affrontare 5 big match. Domenica prossima i giallorossi dovranno affrontare la Lazio di Baroni. Dopo il derby, invece, gli uomini di Ranieri giocheranno contro il Verona all’Olimpico.

Prima dell’ultima di campionato, che sarà nel weekend 25 maggio contro il Torino, la Roma giocherà contro Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan.