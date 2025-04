Kvaratskhelia: “Maradona è uno dei migliori, lo adoro”

Le parole di Kvaratskhelia sul presente al PSG e il passato a Napoli, nel ricordo di Maradona

Il Paris Saint-Germain batte l’Aston Villa per 3-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Il gol del momentaneo 2-1 l’ha segnato una vecchia conoscenza del nostro calcio, ovvero Kvaratskhelia.

Proprio l’attaccante georgiano del PSG ha rilasciato un’intervista post-gara ai microfoni di Sky Sport.

Sulla partita: “Sono davvero molto contento. Sono contento di aver segnato, è stato un gol importante. Ma la cosa ancor più importante è la squadra. Abbiamo vinto una partita difficile, loro hanno segnato ma noi abbiamo mantenuto la concentrazione per tutti e 90 i minuti e alla fine abbiamo fatto un buon lavoro“.

Il ricordo di Kvara su Maradona

Sul murales di Maradona: “È uno dei migliori giocatori della storia e a Napoli era come un Dio. Io lo adoro. Non l’ho mai visto giocare, però l’ho visto tramite dei video per cui so quanto sia stato grande. Io ero un napoletano quando ero lì e lo adoravo come gli altri napoletani“.

Sulla rete realizzata: “Gol alla Diego? La cosa più importante è segnare e aiutare la squadra. È anche positivo il fatto che sia stato molto bello, ma quando segni non importa se il gol sia bello o no. La cosa più importante è che la squadra abbia vinto“.

Kvara parla della sua posizione

Sul ruolo che ha in campo e la posizione: “Non importa tanto la posizione, conta di più aiutare la squadra e giocare a calcio“.

Ha concluso: “Per me andare in campo e giocare è una gioia, per cui non importa la posizione. Io metto tutto in campo“.