Fiorentina, la probabile formazione contro il Celje

Nicolò Zaniolo, Fiorentina (Imago)

La probabile formazione della Fiorentina per la sfida al Celje, valida per la gara d’andata dei quarti di Conference League

Inizia la fase calda della Conference League, nella quale si delineerà il cammino diretto verso la finale di in programma a Breslavia il 28 maggio.

Per arrivare in semifinale, la squadra allenata da Raffaele Palladino deve superare la formazione slovena del Celje, di cui sarà ospite giovedì 10 aprile.

L’andata dei quarti di finale si disputa, infatti, allo stadio Z’dežele a partire dalle ore 21:00.

L’allenatore viola starebbe pensando a gestire la rosa, come dimostra la probabile formazione della Fiorentina per la prima delle due sfide al Celje.

La probabile formazione ella Fiorentina col Celje

In conferenza stampa Palladino non ha fornito molte indicazioni sull’undici titolare. Tuttavia, non ha escluso la possibilità di tenere fuori alcuni dei principali volti viola come Dodo, Gudmundsson e Kean. Ha, invece, annunciato la scelta del portiere che sarà De Gea. Davanti a lui Comuzzo, Pongracic e Ranieri dovrebbero comporre il terzetto difensivo. Un po’ di turnover a centrocampo dove i favoriti sembrano Adli, Cataldi e Mandragora, con Moreno sulla fascia destra e Folorunsho adattato sulla sinistra. Cambi anche davanti dove potrebbe agire dal 1′ il tande, Zaniolo–Beltran.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Moreno, Adli, Cataldi, Mandragora, Folorunsho; Zaniolo, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino

David De Gea, Fiorentina (crediti foto: Federico Piovesan)

Dove vedere Celje-Fiorentina in tv e streaming

L’andata dei quarti di finale di Conference League tra Celje e Fiorentina andrà in scena giovedì 10 aprile alle ore 21:00. Non sarà trasmessa in chiaro.

Il match sarà visibile in esclusiva per gli abbonati Sky. In tv ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max, mentre in streaming sulle piattaforme Sky Go o NOW.