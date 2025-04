Le possibili scelte di Marco Baroni per il quarto di finale d’andata di Europa League della Lazio contro il Bodo Glimt

Si avvicina per la Lazio il quarto di finale di Europa League d’andata contro il Bodo Glimt. I biancocelesti arrivano alla gara dopo la bella vittoria in campionato contro l’Atalanta.

A decidere la partita di Bergamo è stata la rete di Gustav Isaksen nel secondo tempo su assist di Dele-Bashiru.

Per la gara contro i norvegesi Marco Baroni dovrà fare a meno di Rovella, che sta ancora scontando la squalifica per l’espulsione rimediata nel match d’andata contro il Viktoria Plzen.

In caso di passaggio del turno la Lazio poi si troverebbe la vincente del quarto di finale tra l’Eintracht Francoforte e il Tottenham.

La probabile formazione della Lazio contro il Bodo Glimt

Marco Baroni per la gara contro il Bodo Glimt dovrebbe schierare la sua Lazio con il solito 4-2-3-1. In porta ballottaggio aperto tra Provedel e Mandas, col primo favorito per difendere i pali biancocelesti. In difesa la linea a 4 sarà composta da Hysaj a destra, Marusic a sinistra, e al centro la coppia Gila-Romagnoli. In mezzo al campo, invece, spazio al binomio Guendouzi-Vecino, vista la squalifica di Rovella. Dietro al centravanti, che dovrebbe essere Dia, dovrebbero giocare a destra Isaksen, a sinistra Zaccagni e al centro Pedro. Baroni ha annunciato che Castellanos giocherà uno spezzone di gara, probabile dunque che l’argentino subentri in corso d’opera.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni

Dove vedere Bodo Glimt-Lazio in streaming e TV

La gara tra Bodo Glimt e Lazio, valida come andata dei quarti di finale di Europa League e in programma per giovedì 10 aprile alle 18:45, sarà visibile in TV su SkySport. Lo streaming, invece, sarà disponibile su SkyGo.