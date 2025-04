Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby di Coppa Italia

Dopo il campionato, è tempo della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan: le formazioni ufficiali

Archiviata la 33ª giornata di Serie A, tocca a Inter e Milan scendere in campo per la semifinale di ritorno della Coppa Italia.

Derby di andata che aveva visto le due formazioni pareggiare per 1-1 il 2 aprile, grazie alle reti di Abraham prima e di Calhanoglu poi.

Ora i nerazzurri e i rossoneri si sfideranno in una gara che ancora una volta varrà più di un semplice derby, visto che i primi sono ancora in corsa per il triplete e per i secondi la Coppa Italia è rimasto l’unico trofeo ancora da poter vincere in stagione.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in vista di Inter-Milan: in palio c’è la finale contro una tra Bologna ed Empoli.

Le formazioni ufficiali del derby di Coppa Italia tra Inter e Milan

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Taremi. All. Inzaghi

A disposizione: in attesa

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Leao; Abraham. All. Conceiçao

A disposizione: in attesa

Dove guardare il derby in tv e streaming

La gara tra Inter e Milan, in programma per mercoledì 23 aprile alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5.

Inoltre, sarà possibile guardare il match in streaming su Infinity o attraverso l’app di Mediaset Play.