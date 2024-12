Napoli, la Fiorentina va avanti per Folorunsho: le ultime

La società viola continua a lavorare per arrivare al centrocampista del Napoli

La Fiorentina insiste per Michael Folorunsho, individuato come il profilo adatto per migliorare la mediana di Raffaele Palladino.

La società viola sta lavorando per chiudere l’operazione in prestito con diritto di riscatto dal Napoli.

Prima di procedere, però, il club azzurro vorrebbe prima prendere un sostituto.

In questa stagione, Michael Folorunsho ha giocato sette partite tra Serie A e Coppa Italia, non trovando ancora il gol.