Le dichiarazioni del centrocampista scozzese a The Athletic

Una vita in Red Devils, poi la svolta in azzurro. Dal Manchester United al Napoli: una nuova cultura e un nuovo campionato. “Quando ho saputo dell’opportunità di approdare in azzurro c’è stata attrazione immediata. Sono sempre stato aperto a nuove opportunità. Le cose erano difficili a Manchester. Non sapevo cosa stesse succedendo. A Napoli ho scoperto la passione dei tifosi e la qualità del campionato”.

Parola di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese ha raccontato i suoi primi mesi in Italia e ha evidenziato la forza della Serie A: “La gente deve stare attenta quando dice che l’Italia o la Spagna non sono alla pari con la Premier League. Fisicamente e tatticamente, qui ho giocato alcune delle mie partite più difficili”.

“Sto prendendo lezioni di italiano. All’inizio è stato un disastro. Ho sempre desiderato imparare una lingua. È una cosa grandiosa da poter fare. Ed è importante che le persone ci vedano abbracciare anche la cultura”, ha poi proseguito.

Per lo scozzese è stato amore a prima vista con Napoli: “La città è fantastica. È completamente diversa. Dobbiamo dimostrare che ci teniamo alla città e alla cultura, oltre a giocare bene”.