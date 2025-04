La designazione completa degli arbitri impegnati sui campi di Serie A nel weekend della 31ª giornata.

La Serie A torna protagonista nel weekend con un 31º turno cruciale, dopo i verdetti delle semifinali di andata di Coppa Italia.

Il campionato entra nel vivo con sfide decisive per la corsa scudetto, la lotta salvezza e i piazzamenti europei.

Quattro big match accendono la giornata: Milan-Fiorentina, Atalanta-Lazio, Roma-Juventus e Bologna-Napoli, scontri diretti che potrebbero pesare sulla classifica finale.

Di seguito, le designazioni arbitrali per tutte le dieci partite del turno.

Le designazioni arbitrali della 31ª giornata: Milan-Fiorentina e Atalanta-Lazio

Sarà Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta a dirigere la sfida tra Milan e Fiorentina, in programma sabato 5 aprile alle 20:45. Per Atalanta-Lazio di domenica 6 alle 18:00, invece, toccherà a Chiffi. Di seguito le designazioni complete con i vari assistenti.

MILAN-FIORENTINA:

IV: Santoro

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

ATALANTA-LAZIO:

IV: Marinelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Abisso

Serie A, ecco gli arbitri di Roma-Juventus e Bologna-Napoli

Per il big match tra Roma e Juventus, in programma domenica 6 aprile alle 20:45, invece toccherà ad Andrea Colombo della Sezione di Como. Infine, per il posticipo di Serie A di lunedì 7 tra Bologna e Napoli, l’arbitro sarà Massa. Di seguito le designazioni complete con assistenti, quarto uomo, VAR e AVAR.

ROMA-JUVENTUS:

IV: Zufferli

VAR: Di Bello

AVAR: Mazzoleni

BOLOGNA-NAPOLI:

IV: Sacchi

VAR: Marini

AVAR: Abisso

Ecco gli arbitri designati anche per tutte le altre gare della 31esima giornata:

Genoa-Udinese: Perenzoni

Monza-Como: Collu

Parma-Inter: Doveri

Lecce-Venezia: Piccinini

Empoli-Cagliari: La Penna

Torino-Verona: Bonacina