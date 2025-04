Le ultime da Appiano Gentile dopo l’allenamento del mattino: ecco cosa filtra in vista della prossima sfida in campionato

Dopo il pareggio per 1-1 nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, l’Inter di Simone Inzaghi pensa al prossimo turno di campionato.

Le principali novità riguardano il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, assente nelle ultime settimane a causa di un infortunio muscolare.

Oggi, giovedì 3 aprile, l’argentino si è allenato regolarmente in gruppo: Lautaro tornerà a disposizione per la gara di sabato 5 aprile contro il Parma valida per la 31esima giornata di campionato.

Precauzionalmente, invece, hanno lavorato a parte Dimarco e Arnautovic. Ma nessun allarme: i due, infatti, nella giornata di domani – venerdì 4 aprile – si alleneranno con la squadra.