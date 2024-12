Mario Rui non è più un giocatore del Napoli: è arrivata la risoluzione del contratto

È terminata l’avventura al Napoli. Arrivato nel gennaio del 2018 dalla Roma, il portoghese ha risolto il contratto che lo legava alla società azzurra che sarebbe scaduto il 30 giugno 2026.

Fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte, il laterale ha così raggiunto l’accordo per lasciare gli azzurri.

Con la maglia del Napoli, il classe 1991 ha vinto una Coppa Italia nel 2019/20 e lo scudetto con Luciano Spalletti nella stagione 2022/23.

Ora per Mario Rui si aprirà un nuovo capitolo. L’annuncio della risoluzione è arrivato dal Napoli con un comunicato ufficiale.

Napoli, il comunicato su Mario Rui

Ecco la nota del club azzurro: “La SSC Napoli e Mario Rui Silva Duarte comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione dei contratti in essere a partire dal 30 dicembre 2024. Il Napoli ringrazia Mario Rui per l’impegno profuso negli anni trascorsi in maglia azzurra, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Mario Rui ha vinto due trofei con la maglia azzurra, uno Scudetto e una Coppa Italia. Nei sei anni al Napoli, il portoghese ha giocato 227 partite, impreziosite anche da tre gol e ventisei assist.