L’Inter vuole chiudere entro i primi giorni di giugno così da avere il giocatore a disposizione per il Mondiale per Club

Aumenta la fiducia dell’Inter per Luis Henrique. Il club nerazzurro vuole giocare d’anticipo visto che si è mossa prima rispetto al Bayern Monaco e altri club. Che sì, stanno seguendo il giocatore. Ma che allo stesso modo non hanno fatto passi concreti con il club e il giocatore.

A differenza del club italiano che si è mosso tre settimane fa. Ci sono contatti continui tra l’Inter e il Marsiglia (vedasi la presenza di Benatia a San Siro). C’è ancora distanza sulla valutazione. Il club italiano valuta Luis Henrique massimo 22/25 milioni, mentre i francesi tra i 30 e i 35.

I nerazzurri vogliono chiudere entro fine maggio in modo tale da portare il giocatore al Mondiale per Club. Nel dettaglio: chiudendo il giocatore entro quel periodo di tempo, a seguire bisognerebbe depositare il tutto a giugno visto che c’è quella finestra iniziale nei primi giorni del mese. Ci sarà presto una prima offerta economica al giocatore, così da bloccarlo. Per poi definire l’intesa con il Marsiglia.

I rapporti tra i due club sono molto buoni (vedasi le diverse trattative degli ultimi anni). Si cercherà, dunque, di limare la cifra. Magari inserendo bonus o contropartite.

Inter-Luis Henrique: la situazione

L’Inter, come sottolineato, si è mossa in anticipo rispetto agli altri club. C’è anche il Bayern Monaco, con l’allenatore Kompany che è un estimatore del giocatore. Ma il club tedesco, al momento, non ha fatto passi concreti.

Nel caso in cui dovessero entrare in scena il tutto potrebbe diventare più difficile. Ma per il momento non si è palesata tale ipotesi e l’Inter vuole sfruttare il vantaggio accumulato in queste settimane.