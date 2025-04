Le parole dell’allenatore del Genoa, Patrick Vieira, nella conferenza stampa di vigilia della gara di campionato contro l’Udinese, valida per la 31ª giornata

Vigilia di campionato in casa Genoa, che domani al Ferraris contro l’Udinese aprirà il prossimo turno di campionato. Gara che Patrick Vieira ha presentato dalla sala stampa del Signorini di Pegli.

“L’Udinese è un avversario molto fisico, con qualità individuale. In trasferta abbiamo vinto 2-0, – prima vittoria della gestione Vieira – con il rosso che ha però facilitato un po’ la partita. Abbiamo giocato veramente bene e domani dobbiamo fare il massimo per provare a vincere: non sarà facile perché non ci sono partite facili, dovremo essere molto concentrati, aggressivi e giocare con intensità“, ha detto l’allenatore.

Vieira che nella giornata di martedì 1° aprile ha anche riaperto le porte del centro sportivo rossoblù ai tifosi. “È una cosa che volevamo fare prima, è importante avere questo rapporto con i tifosi perché io ho sempre chiesto loro di essere presenti, gli abbiamo chiesto tantissimo ed era importante dare loro qualcosa indietro“.

Queste tutte le dichiarazioni dalla conferenza stampa dell’allenatore del Genoa.

Genoa, le parole di Vieira in conferenza stampa in vista dell’Udinese

Assente all’allenamento a porta aperte era stato Miretti, fermato da un attacco febbrile. “Miretti si è allenato con la squadra stamattina, farà parte del gruppo. Rientrano Messias, Vitinha e Otoa: è molto positivo per noi, perché per questa partita è importante avere tutta la squadra a disposizione. Otoa è un giocatore arrivato in un momento un po’ difficile, non era pronto a giocare ma ora sta lavorando bene, da oggi all’ultima partita della stagione lo vedremo sul campo. Onana? È un profilo più aggressivo, che vince tanti duelli. Ha avuto un piccolo problema all’adduttore, ieri si è allenato da solo, mentre oggi è tornato in squadra“.

Sul minutaggio di Vitinha e Messias ha poi aggiunto: “È importante avere questi due giocatori con Ekhtaor ed Ekuban che stanno facendo bene. Vitinha e Messias hanno fatto le ultime due settimane in squadra. La crescita di Masini? Ricordo che nelle prime partite era un po’ timido sul campo, mentre ora è diventato un giocatore importante per noi: gioca con più fiducia e negli ultimi tempi ha portato più competitività a centrocampo. Sono contento perché con Badelj, Frendrup, Onana e anche Kassa, che può giocatore in quel ruolo, ci sono più opzioni“.

Dai singoli al gruppo

Dai singoli al gruppo, sull’obiettivo del Genoa da qui alla fine del campionato, Vieira ha detto:“40 punti e poi fare un ulteriore step in avanti? L’obiettivo è quello di fare un passo avanti verso la salvezza: è vero che abbiamo fatto un altro step con la vittoria contro il Lecce, ma non abbiamo fatto ancora niente, non dobbiamo perdere il focus e siamo pronti a fare il massimo“.

Per concludere con un pensiero sulla gara contro la Juventus e sull’Under 18: “Con le big abbiamo sempre combattuto, ma alla fine abbiamo perso e significa che dobbiamo crescere: dobbiamo continuare a lavorare sui dettagli, perché sono quelli che ci fanno vincere o perdere. I complimenti sono belli, ma dobbiamo essere più uniti, la rete presa contro la Juventus non mi ha fatto dormire la notte. Quando sono arrivato era importante avere una stabilità, il secondo step era avere un’identità di gioco e lo abbiamo fatto. Ora siamo nell’ultimo step, ovvero lavorare sui dettagli per vincere e prendere punti. L’Under 18? Ho visto dei giovani della nostra società che erano molto determinati a vincere, mi è piaciuto lo spirito, la determinazione della squadra, hanno dimostrato qualcosa di importante per il futuro“.