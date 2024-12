Le ultime sul mercato dell’Empoli: per l’attacco c’è interesse per Shomurodov della Roma. Per la porta Audero è la prima opzione

In casa Empoli si lavora per portare in azzurro un nuovo attaccante.

C’è l’interesse da parte della squadra toscana per Shomurodov della Roma, mentre per la porta Audero del Como resta la prima opzione qualora dovesse partire Vasquez.

L’attuale portiere dell’Empoli, in prestito dal Milan, potrebbe infatti andare a giocare per il Palermo.

Di seguito, i dettagli.

Empoli, interesse per Shomurodov per l’attacco

L’Empoli è alla ricerca di un attaccante in questa sessione di mercato, considerato l’infortunio di Pellegri.

Uno dei nomi sui quali i toscani hanno mostrato maggior interesse è quello di Eldor Shomurodov, uzbeko e di proprietà della Roma. L’ex attaccante di Spezia e Cagliari ha segnato un gol in sette presenze in questa Serie A, e potrebbe salutare la Capitale con destinazione Empoli.

Il punto sulla porta azzurra

Per quanto riguarda la porta piace invece Emil Audero del Como. Il suo arrivo in azzurro resta però legato all’eventuale partenza di Vasquez, che potrebbe essere proiettato verso il Palermo.

Audero è stato anche contattato da D’Aversa è c’è dunque un accordo verbale tra le parti, ma al momento il problema centrale resta l’alto ingaggio del portiere ex Inter che si aggirerebbe attorno ai 2.5 milioni lordi. Qualora non dovesse concretizzarsi il piano Audero, l’idea potrebbe essere quella di provare per Terracciano della Fiorentina.