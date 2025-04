Le parole dell’allenatore del Bayern Monaco alla vigilia della gara di ritorno di Champions League contro l’Inter

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany è pronto alla gara contro l’Inter. La squadra tedesca, nella giornata di domani – mercoledì 16 – affronterà i nerazzurri a partire dalle 21:00.

La gara d’andata è terminata sul punteggio di 2-1 per i ragazzi allenati da Simone Inzaghi che hanno vinto grazie alle reti di Lautaro Martinez e Davide Frattesi.

Il gol dei bavaresi, invece, è stato realizzato da Thomas Muller. Ecco dunque le parole di Kompany: “Si tratta di una notte particolare, le possiamo definire così. Ci sono certe notti in cui basta poco per decidere una partita. All’andata è accaduto questo, dobbiamo ricordare le occasioni che potevamo sfruttare e speriamo di averle nuovamente. I dettagli possono fare la differenza: o sei molto bravo a difendere, o sei molto bravo a buttarla dentro. Penso che sia questa la chiave per vincere la partita, domani dobbiamo vincere e dopo il Leverkusen bastava il pareggio ma abbiamo cercato la vittoria. Vogliamo dare altre soddisfazioni ai nostri tifosi“.

L’allenatore ha aggiunto: “L’ho già spiegato abbastanza bene, non è una cosa limitata ai singoli. Abbiamo avuto delle difficoltà a causa delle assenze registrate in fase difensiva. L’ultima cosa che vogliamo è dare colpa alle prestazioni dei singoli: se ho qualcosa da dire a un giocatore lo dico personalmente per far sì che la squadra migliori“.

Bayern Monaco, le parole di Kompany

Kompany ha proseguito. “Ogni partita è importante, ovviamente domani sera giochiamo contro una grande squadra come l’Inter. Non sarà facile e la partita potrebbe decidersi anche all’ultimo minuto o ai supplementari. Entrambe le squadre hanno grande esperienza internazionale. Qualsiasi partita per noi deve essere decisiva e importante“.

L’allenatore ha concluso. “Noi abbiamo uno stato d’animo positivo, sentiamo l’opportunità di poter arrivare in finale a Monaco. Tutti parlano delle qualità difensive dell’Inter, ma hanno anche grandi qualità in attacco. Non credo che il match sarà uguale a quello dell’andata, ma comunque non c’è ragione per non essere positivi. L’importante è concentrarci sul vincere una partita: non dobbiamo fare 2 o 3 o 4 a 0, basta vincere“