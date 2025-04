Gianluca Mancini e Alexis Saelemaekers, Roma, e Mattia Zaccagni, Lazio (crediti foto: Domenico Bari)

Il Viminale ha afflitto un divieto di tre partite in trasferta per i tifosi della Lazio e della Roma dopo gli scontri del derby

Dopo il comunicato diramato martedì pomeriggio dal Giudice Sportivo, in serata è giunta un’ulteriore notizia che fa seguito ai disordini avvenuti domenica sera.

Il Viminale ha, infatti, annunciato alla FIGC uno stop alle trasferte per i tifosi di Lazio e Roma.

Per l’esattezza, il divieto si riferisce alle prossime tre giornate di campionato da disputare lontano dallo stadio Olimpico dalle squadre biancoceleste e giallorossa.

In aggiunta, una decisione che avrà conseguenze nella prossima stagione quando non sarà consentito di disputare di sera le partite a rischio per l’ordine pubblico.

Scontri Lazio-Roma: divieto di trasferta per i tifosi

È arrivata una doppia decisione dopo gli scontri tra tifoserie avvenuti domenica 13 aprile in occasione del derby pareggiato 1-1 da Lazio e Roma. La prima riguarda un divieto di trasferta per i prossimi tre incontri stagionali, la seconda l’obbligo a non programmare la sera le partite della prossima Serie A ritenute a rischio per l’ordine pubblico.

I tifosi della Lazio, pertanto, non potranno affrontare assistere alle partite esterne contro Genoa (21 aprile), Empoli (4 maggio) e Inter (18 maggio). Quelli della Roma, invece, dovranno rinunciare alle sfide contro Inter (27 aprile), Atalanta (11 maggio) e Torino (25 maggio).

Palloni Serie A (crediti foto: Andrea Rosito)

La classifica di Lazio e Roma

A sei turni dalla fine della Serie A 2024/2025, Lazio e Roma si trovano rispettivamente al 6° e al 7° posto in classifica. La squadra di Marco Baroni ha finora raccolto 56 punti, mentre quella di Claudio Ranieri 54.

In questo segmento finale di stagione, entrambe le formazioni contenderanno a Juventus, Bologna e Fiorentina la qualificazione alla prossima edizione di una delle tre competizioni europee.