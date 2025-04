Le parole in conferenza stampa dell’allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany, prossimo avversario dell’Inter in Champions League

La gara d’andata della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter disputata mercoledì 2 aprile a San Siro, terminata con un pareggio per 1-1, ha avuto diversi ospiti speciali.

Non solo Medhi Benatia, direttore sportivo dell’Olympique Marsiglia, coinvolto con l’Inter in una trattativa di mercato che vede come protagonista il centrocampista brasiliano Luis Henrique.

Ma come raccontato, c’era anche Vincent Kompany, attuale allenatore del Bayern Monaco, ad addistere alla gara tra i due club milanesi.

E il motivo è stato svelato dallo stesso belga in conferenza stampa, prima della gara che vede il suo club impegnato in campionato contro l’Augsburg.

Inter, le parole dell’allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany

Kompany ha così spiegato la sua presenza a San Siro in occasione del derby di Coppa Italia: “Io amo guardare il calcio, a prescindere dalle squadre. È chiaro che ho sfruttato l’occasione anche per studiare l’Inter dato che avevo del tempo libero, ma ora sono concentrato solo sull’Augsburg. Il mio hobby è guardare le partite e ho avuto modo di assistere a una gara bella che sarà anche rilevante per il nostro futuro. La partita contro l’Inter sarà molto importante, ma ora dobbiamo pensare solo alla prossima partita“.

Allenatore che ha dato qualche indicazione anche riguardo le tante indisponibilità in difesa: “Gli indisponibili sono ancora quelli della partita conro il St. Pauli. Abbiamo tante assenze. Guerreiro può giocare anche come terzino destro, ma possono giocare dietro anche Kimmich o Gnabry, come fatto contro il Friburgo. A prescindere di chi gioca deve essere chiaro un solo obiettivo: vincere“.

La prossima gara dell’Inter

Nei quarti di finale di Champions League saranno dunque Inter e Bayern Monaco a contendersi un posto per la semifinale. Gara d’andata in programma per mercoledì 8 aprile alle 21 dall’Allianz Arena di Monaco.

Il ritorno si giocherà invece mercoledì 16 aprile alle 21 a San Siro. Chi vincerà se la vedrà in semifinale con una tra Barcellona e Borussia Dortmund.