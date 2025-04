Le parole di Raffaele Palladino a pochi giorni dalla gara di Serie A tra la sua Fiorentina e il Milan

La Fiorentina vuole dare continuità al suo buon momento di forma: sabato 5 aprile, a partire dalle 20:45, la squadra allenata da Raffaele Palladino affronterà il Milan di Sérgio Conceição.

La formazione viola è reduce da due successi consecutivi, ottenuti contro la Juventus (per 3-0) e l’Atalanta (1-0). A 48 ore dal prossimo incontro, Palladino ha presentato l’incontro in conferenza stampa.

L’allenatore ha esordito così. “Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro. Il Milan? Ho visto il Derby contro l’Inter. Ho visto una bella squadra. Mi aspetto una gara difficile per noi ma dovremo essere bravi a continuare per la nostra strada”. Ritroverà l’ex Sottil. “Quando sono arrivato si diceva che non trovava continuità. La società ha puntato tanto su Riccardo, negli ultimi mesi ha dimostrato il suo valore. Ha deciso di andare lì ma siamo felici di averlo portato lì”.

Palladino ha aggiunto. “Milan ha grandi valori, costruita per entrare nelle prime quattro del campionato. Hanno fatto un ottimo mercato a gennaio. La partita che ci mancano i punti sono a Verona, lì abbiamo fatto un passo falso. Abbiamo fatto un ottimo percorso da inizio anno. Abbiamo dato una nuova identità. Nel periodo ottobre-novembre abbiamo raggiunto grandi risultati”.

Fiorentina, le parole di Palladino

Palladino ha proseguito. “Non ci devono interessare le altre partite o i risultati. Guardiamo in casa nostra, andiamo a Milano per giocarcela. Mandragora? Non mi piace parlare di singoli, parlo in maniera generale della squadra. Rolando sta facendo un grande campionato, sono felice per lui. Ha dimostrato di saper aspettare. Sta facendo bene anche Pongracic o Mari. Chi adesso non trova spazio mi aspetto che, quando verranno chiamati in causa, faranno la differenza”.

L’allenatore ha aggiunto. “Manteniamo l’equilibrio, dobbiamo essere equilibrati nelle valutazioni. Tre settimane fa sembravamo a Milano, oggi sembra che andiamo a Milano da favoriti. Io non la penso così. Dobbiamo cavalcare questo entusiasmo, affrontiamo una squadra molto forte che ha voglia di rivalsa, la partita sarà molto difficile. Questo è un campionato molto equilibrato, non guardiamo la classifica. Questo è uno dei campionati più belli degli ultimi anni”.

