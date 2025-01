Torino, Vagnati: “Scambio Sanabria-Kouamé? Vediamo cosa accadrà”

Il direttore sportivo del Torino ha fatto un punto sul mercato a pochi minuti dalla sfida contro la Fiorentina

Il Torino è pronto a scendere in campo, nella sfida casalinga contro la Fiorentina.

Sei punti nelle ultime cinque partite per la squadra granata: i tre punti permetterebbero di sorpassare in classifica il Genoa e salire a quota 25 punti.

A pochi minuti dal calcio d’inizio, il direttore sportivo Vagnati ai microfoni di Dazn ha fatto il punto sul mercato.

--> -->

Il punto sul mercato

Così Vagnati sul possibile scambio proprio con la Fiorentina tra Sanabria e Kouamé: “Se ne parla, il mercato è ancora lungo. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni“.

Quindi, su Beto, obiettivo per l’attacco: “La perdita di Zapata non è stata semplice da digerire. Abbiamo avuto qualche altra defezione importante. In questo momento non è facile trovare chi può sostituire Duvan dal punto di vista tecnico e del valore. Col mister abbiamo parlato anche di una possibile diversa situazione tattica: stiamo cercando di migliorare la squadra. Penso che prima della fine del mercato faremo qualcosa in tal senso“.