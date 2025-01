Milan in campo dopo la sconfitta contro la Juventus: presente anche Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, Milan (Imago)

I rossoneri sono tornati subito in campo in vista della sfida di Champions League contro il Girona

Una brutta sconfitta per il Milan nello scontro diretto per la Champions League contro la Juventus, non tanto per il risultato quanto per i modi in cui è arrivata.

I rossoneri sono stati dominati in lungo e in largo dalla squadra di Thiago Motta, e anche Conceiçao al termine della partita ha lamentato la mancanza di fame e voglia dei propri giocatori.

Non c’è tempo per piangersi addosso però, perché tra pochi giorni a San Siro arriva il Girona per il penultimo turno della League Phase di Champions.

--> -->

Leao e compagni sono subito tornati a lavoro a Milanello in un contesto non facile e in un clima certamente condizionato dal risultato negativo di ieri: all’allenamento ha assistito anche Zlatan Ibrahimovic.

Sérgio Conceição, allenatore del Milan (Imago)

Le ultime su Pulisic e Morata

Oggi, domenica 19 gennaio, verranno anche verificate le condizioni di Christian Pulisic e Alvaro Morata.

Entrambi hanno saltato la sfida contro la Juventus (lo spagnolo era anche squalificato) e Conceiçao punta ad averli già contro il Girona, in una sfida fondamentale per il prosieguo del cammino in Europa.