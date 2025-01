Leicester, i tifosi contro Van Nistelrooy: “Non hai idea di cosa stai facendo”

Settima sconfitta consecutiva per le Foxes, attualmente al penultimo posto in Premier League

“Non hai idea di cosa stai facendo”. I tifosi del Leicester sono furiosi riguardo la situazione in classifica.

Infatti, con la sconfitta per 0-2 rimediata contro il Fulham, ha rappresentato la settima consecutiva in campionato.

Una serie di risultati che hanno scatenato così la contestazione da parte dei tifosi delle Foxes nei confronti dell’allenatore.

Incubo retrocessione per il Leicester

Dopo la promozione in Premier League ottenuta la scorsa stagione con Enzo Maresca in panchina, in questa, dopo ventidue partite, il Leicester si ritrova al penultimo posto.

Piena zona retrocessione per la squadra campione d’Inghilterra 2016. Sette le sconfitte consecutive, un risultato avvenuto appena quattro volte nella storia.

Con appena 14 punti collezionati in 22 giornate, l’incubo retrocessione è più concreto in casa Leicester, anche se la zona salvezza dista appena due punti (con il Wolverhampton che, però, ha una partita in meno).