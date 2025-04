Milan-Fiorentina, Conceição sostituisce Musah per Jovic dopo appena 24 minuti

Il centrocampista viene sostituito dall’attaccante dopo il gol di Tammy Abraham.

Alla metà del primo tempo, Sergio Conceição ha optato subito per una sostituzione durante Milan-Fiorentina. Al 24′, infatti, l’allenatore portoghese ha richiamato in panchina Musah, mandando in campo Jovic.

Un Milan, dunque, a trazione anteriore contro gli uomini di Palladino, partiti subito forte con due reti dopo soli 10 minuti. Il cambio tra lo statunitense e l’attaccante serbo è avvenuto, però, in seguito al gol di Abraham che ha accorciato le distanze al 23′.

Il cambio non dovrebbe essere riconducibile ad infortuni o motivazioni simili, con la scelta che sarebbe quindi di tipo tecnico da parte dell’allenatore ex Porto. Musah è andato immediatamente negli spogliatoi, rifiutando la mano dei compagni ed il cinque di Leao. Florenzi e Pavlovic i due che sono andati a consolarlo.

In seguito, l’ex Valencia è tornato in campo, ha abbracciato Conceição ed ha chiesto scusa per la reazione. L’allenatore, inoltre, già sostituì l’americano nel corso del primo tempo contro la Lazio, lo scorso 2 marzo al posto di Joao Felix.