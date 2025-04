Inter, Farris: “Siamo rammaricati, ma restiamo padroni del nostro futuro”

Massimiliano Farris, vice allenatore Inter (crediti foto: Andrea Rosito)

Le dichiarazioni di Massimiliano Farris nell’intervista concessa al termine della partita tra il Parma e la sua Inter

Dopo Monza 1-3 Como, il sabato della trentunesima giornata di Serie A è proseguito a Parma, dove si sono sfidate la formazione di Cristian Chivu e quella di Simone Inzaghi.

La partita del Tardini tra il Parma e l’Inter si è conclusa con il punteggio di 2-2. In virtù di questo risultato, i padroni di casa restano in sedicesima posizione in classifica salendo a quota 27, +4 sull’Empoli diciottesimo).

Invece i nerazzurri restano in prima posizione salendo a 68 punti (+4 dal Napoli che giocherà lunedì a Bologna). Nel post-partita, il vice allenatore Massimiliano Farris (Inzaghi era squalificato) ha fornito il suo punto di vista sulla prestazione dei nerazzurri.

Queste le dichiarazioni e l’analisi dell’allenatore dell’Inter nell’intervista rilasciata ai microfoni di Dazn.

L’intervista di Farris dopo Parma 2-2 Inter

I commenti di Inzaghi dopo la gara: “Dovremo analizzare la partita coi ragazzi perché nel primo tempo eravamo in controllo, ma nelle due situazioni in cui abbiamo allentato la presa abbiamo rischiato di subire gol. Non dovevamo concederlo. Poi la squadra ha fatto ciò che doveva creando occasioni. Bisogna dire che eravamo reduci da un derby dove abbiamo speso energie“.

Ha proseguito: “Chiaro che siamo delusi dato che stavamo 2-0 all’intervallo, ma non abbiamo trovato energie né mentali né fisiche per contenere il Parma nel secondo tempo. Ciononostante abbiamo concesso una sola ripartenza a una squadra così pericolosa e una volta fatta la frittata ci siamo rigettati in avanti alla ricerca del gol“.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter (Credits: Rosito)

Le parole di Farris nel post-partita

A seguire, il vice allenatore dell’Inter ha dichiarato: “Le partite giocate sono nelle gambe dei ragazzi. Prepariamo partita per partita sia noi allenatori che lo staff. Lautaro rientrava da un infortunio e non poteva avere i 90 minuti, qualche altro giocatore aveva scorie del derby. Cerchiamo non dico di gestire ma di salvaguardare i giocatori perché ci stiamo giocando ancora molto, quindi è importante evitare infortuni. Sembravamo in assoluto controllo, non sono stati i cambi, ma proprio la scintilla che ha avuto il Parma e che non avremmo dovuto concedere. A questo punto della stagione non è semplice per nessuno mantenere continuità per 90 minuti. In passato abbiamo concesso a inizio secondo tempo, ad esempio con Napoli, Torino e rischiato con l’Udinese. Oggi l’approccio è stato giusto, solo che abbiamo sbagliato negli episodi. Dovevamo far passare la sfuriata del Parma e palleggiare meglio”.

L’intervista si è chiusa così: “Restiamo padroni del nostro futuro, le squadre dietro ci seguiranno bene, noi metteremo la testa sulla Champions e poi ci concentreremo sul resto. Il grande merito di questa squadra è concentrarsi partita per partita estraniandosi dalle situazioni. Archiviamo questo pareggio con un pizzico di rammarico e ci tuffiamo subito sul Bayern Monaco. Bastoni? Un po’ di ghiaccio per recuperare, niente di preoccupante“.