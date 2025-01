Le scelte ufficiali di Raffaele Palladino e Paolo Vanoli: le formazioni di Fiorentina-Torino.

La domenica di Serie A si aprirà con il lunch match tra Fiorentina e Torino.

Una gara importante per entrambe le squadre per ritrovare la vittoria dopo i recenti risultati in campionato.

Palladino dovrà fare a meno di Ikone e Kayode, entrambi non convocati perché distratti da vicende di mercato.

Tra infortunati e scelte tattiche, queste sono quindi le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Fiorentina-Torino.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Folorunsho; Kean. All. Palladino.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Coco, S0sa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

Dove vedere Fiorentina-Torino in tv e in streaming

La partita Fiorentina-Torino della 21^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 19 gennaio alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.