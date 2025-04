Inter, Inzaghi: “Non siamo abituati a tre sconfitte, dobbiamo ritrovare lucidità”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter (Imago)

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi nell’intervista post partita rilasciata al termine di Inter-Roma, 34ª giornata di Serie A

Dopo le prime due partite che hanno aperto la domenica di Serie A – Como 1-0 Genoa e Venezia 0-2 Milan –, alle 15:00 sono scese in campo altre quattro squadre.

A San Siro è andato in scena il big match tra la formazione nerazzurra e quella giallorossa di Claudio Ranieri che ha vinto grazie al timbro di Soulé al 22° minuto.

Dopo lo 0-1 maturato nel primo tempo, la ripresa ha confermato il punteggio complessivo. In seguito a questo esito, i nerazzurri restano a 71 punti e potrebbero perdere la vetta della classifica in caso di pareggio o vittoria del Napoli col Torino.

Al termine dell’incontro, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per fornire il proprio commento su Inter-Roma.

Inter 0-1 Roma, l’intervista post partita di Inzaghi

L’allenatore nerazzurro ha così esordito nel post partita: “È il calcio. Veniamo da tre sconfitte che fanno male. La squadra ha provato, non con grandissima lucidità, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo messo più cuore. Ci fa molto piacere l’abbraccio della gente a fine partita perché i giocatori danno sempre l’anima e avranno sempre la mia riconoscenza. Non siamo abituati, dobbiamo cercare di recuperare energie perché fra tre giorni affrontiamo un Barcellona che non serviva guardare ieri per scoprire la sua forza”.

Poi ha dichiarato: “Dovevamo essere migliori come squadra, abbiamo fatto troppe pressioni individuali e mai di squadra. Prendiamo il primo gol su un rimpallo fortuito, bravo Soulé. Avremmo meritato qualcosa in più, ma questo è il calcio. Non abbiamo sfruttato le occasioni create. Bisogna ritrovare lucidità dentro di noi perché mancano ancora impegni importanti“.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter (crediti foto: Andrea Rosito)

Le parole dell’allenatore nerazzurro

Dopodiché Inzaghi ha spiegato: “Servirà analizzare e ricaricare le energie mentali. Rimesse laterali, assenze, calendari, rigori… in questo momento non servirebbe parlare di questo. Nel secondo tempo abbiamo messo tanta generosità, parlare d’altro sarebbe troppo facile per me che sono l’allenatore”.

Infine ha concluso l’intervista post Roma affermando: “Pavard ha avuto una distorsione alla caviglia sinistra, gli si è girata atterrando fuori dal campo. Adesso era sul lettino, vedremo nei prossimi giorni come starà. Abbiamo dovuto effettuare un cambio che ci ha poi penalizzati”.