Juventus in dieci all’intervallo: espulso Yildiz contro il Monza

Dopo il doppio vantaggio maturato nel primo tempo, la Juventus va in dieci all’intervallo per il rosso a Yildiz

Dopo le due partite delle 12:30 e le due delle 15:00, alle 18:00 sono scese in campo all’Allianz Stadium la squadra di Tudor e quella di Nesta.

Nel primo tempo i padroni di casa sono passati in doppio vantaggio grazie alle reti di Nicolas Gonzalez e di Kolo Muani.

Tutto sembrava scorrere verso il duplice fischio dell’arbitro, quando all’improvviso un contrasto tra Kenan Yildiz e Alessandro Bianco ha richiamato il direttore di gara all’On Field Review.

Colpo di scena a qualche secondo dall’intervallo: il classe 2005 ha allargato il braccio con troppa veemenza colpendo al volto l’avversario. Cartellino rosso diretto per Yildiz e Juventus costretta a giocare in dieci la ripresa.

Juventus-Monza: rosso a Yildiz nel recupero del primo tempo

I bianconeri avevano disputato una prima frazione tranquilla, sbloccando il match all’11° minuto e poi raddoppiando circa venti minuti più tardi. Tuttavia, proprio allo scadere del primo tempo un insolito gesto del calciatore turco ha cambiato le carte in tavola.

Contendendo il possesso del pallone a Bianco nella propria metà campo, Yildiz ha colpito il centrocampista del Monza con una sbracciata volontaria dopo aver rivolto lo sguardo verso di lui. Inizialmente l’arbitro ha lasciato correre, dopo un istante di attesa, però, il VAR lo ha richiamato a rivedere l’azione.

Espulsione di Kenan Yildiz in Juventus-Monza (screen)

Cosa rischia Yildiz dopo l’espulsione?

Dinamica chiara ed evidente per l’arbitro Perenzoni che ha così estratto il cartellino rosso diretto al turco. Un’espulsione che non solo lascia i suoi compagni in inferiorità numerica, ma che rischia di fermare il fantasista per due turni vista la probabile valutazione di “condotta violenta”. Contro Bologna e Lazio le prossime sfide in calendario, determinanti nella corsa al quarto posto.

Da registrare per dovere di cronaca che durante l’uscita dal campo, dirigendosi verso il tunnel dell’Allianz Stadium Yildiz ha alzato il braccio sinistro in direzione del pubblico in segno di scuse per la scorrettezza commessa.