Le parole dell’allenatore della Roma Claudio Ranieri al termine della partita di Serie A contro l’Inter.

Grazie alla rete di Soulè la Roma ha battuto 0-1 l’Inter.

Al termine della partita l’allenatore giallorosso Claudio Ranieri ha quindi analizzato il match ai microfoni di Dazn.

“La vittoria la dedichiamo ai tifosi che non sono potuti venire – ha esordito -. Siamo venuti qui con la voglia e determinazione di vincere. Se poi gli episodi ci condannando andiamo via comunque a testa alta. La prima mezz’ora è stata davvero bella. Noi siamo stati molto diligenti a chiudere tutto ciò che potevano costruire”.

“Sono contento davvero per i tifosi e per i giocatori, per il sacrificio che fanno. Non avevano mai vinto con una grande. Siamo veramente contenti. Adesso dobbiamo continuare perché arriva la Fiorentina che sta in un buon momento anche lei”, ha continuato.

Roma, le parole di Ranieri

Sul suo futuro: “Io adesso sto già pensando alla Fiorentina. Me la godrò quando sarà finita. Io voglio il bene della società, dei giocatori e dei tifosi. Se mi mancherà la panchina? Certo, ma al massimo andrò al parchetto (ride, ndr)”.

Chiosa finale su Papa Francesco: “Mi sono commosso quando siamo andati a due metri dalla salma del padre e anche oggi nel minuto di raccoglimento. Sono minuti intesi per chi ha cercato di fare il bene della Chiesa e il bene degli ultimi. Ha dato un esempio importante, spero che sia seguito perché altrimenti è inutile”.