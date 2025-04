Febbre per Giacomo Raspadori a poche ore da Napoli-Torino: l’ex Sassuolo è a rischio per questa sera

Il Napoli si appresta ad accogliere il Torino allo stadio “Diego Armando Maradona” nella serata di domenica 27 aprile a partire dalle 20:45.

Il match, valido per la 34ª giornata di Serie A, è molto importante per gli azzurri anche in ottica classifica, in vista del testa a testa nel finale di campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi.

A tal proposito, Giacomo Raspadori ha la febbre ma nonostante questo ha raggiunto il ritiro con i compagni di squadra. La sua presenza in campo dal primo minuto resta però in dubbio.

In caso di forfait il Napoli di Antonio Conte potrebbe abbandonare il 4-4-2 con l’ex Sassuolo seconda punta insieme a Lukaku, per abbracciare nuovamente il 4-3-3 alzando Leonardo Spinazzola nel tridente offensivo.

Napoli, la probabile formazione senza Raspadori

A questo punto, come detto, l’allenatore pugliese potrebbe schierare probabilmente un 4-3-3 cambiando posizione a Spinazzola. Vista l’emergenza in difesa, invece, scenderebbe titolare Mazzocchi come terzino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Antonio Conte.