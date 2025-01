Fiorentina, il Torino su Kouamé. Cagliari ed Empoli aperte al prestito: il punto

Il calciatore della Fiorentina Christian Kouamé nel mirino di Torino, Cagliari ed Empoli: il punto

Continua la sessione invernale di calciomercato 2025, con le squadre di Serie A che stanno cercando di completare le varie operazioni sia in entrata che in uscita.

E continua a essere da definire anche quale sarà il futuro dell’attaccante ivoriano della Fiorentina Christian Koaumé.

Sul calciatore ivoriano ci sarebbe infatti l’interesse di Torino, Cagliari ed Empoli.

Attualmente, quindi, il futuro del calciatore classe ’97 sembrerebbe essere lontano da Firenze. Di seguito, il punto sulle possibili trattative.

Torino, Empoli e Cagliari su Kouamé della Fiorentina: il punto

Come detto, Christian Kouamé è adesso nel mirino di 3 squadre di Serie A. Il Torino sarebbe interessato a un’operazione a titolo definitivo per il classe ’97, soprattutto per donare alla rosa granata un nuovo centravanti. Vista anche – e soprattutto – la sua estrema duttilità nella fase offensiva del campo.

Su di lui anche Cagliari ed Empoli, ma entrambe sarebbero propense a prendere il calciatore ivoriano in prestito. Nei prossimi giorni, sono attesi aggiornamenti.