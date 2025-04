Napoli, Manna: “L’obiettivo era la Champions, ora vogliamo sognare fino in fondo”

Giovanni Manna, direttore sportivo Napoli – Credits: SSC Napoli

Le parole del direttore sportivo azzurro pochi minuti prima della sfida contro il Torino

Un’occasione gigantesca per il Napoli, che questa sera può tornare al primo posto in solitaria in classifica.

Nel pomeriggio l’Inter ha infatti perso in casa contro la Roma, dando la possibilità agli azzurri di portarsi a +3 in caso di successo.

L’atmosfera è calda e i giocatori sono pronti: a pochi minuti dalla sfida ha parlato Giovanni Manna.

Di seguito le sue parole ai microfoni di Dazn: “L’obiettivo principale di questa stagione era la Champions perché il pubblico lo merita. Vogliamo poi continuare fino in fondo a sognare“.

Napoli, le parole di Manna

Manna ha poi proseguito parlando di Antonio Conte: “L’ho sempre detto: il curriculum di Conte parla da solo. Più che di pressione parlerei di senso di responsabilità che lui avverte nei confronti della società e della città. Noi cerchiamo di stare accanto a lui e di fare il possibile. Ora dipende da noi, comunque a fine serata saremo primi. Non dobbiamo farci prendere dall’ansia e rimanere concentrati e tranquilli anche qualora il risultato non fosse positivo“.

Infine ha concluso in ottica mercato: “La Premier League è il campionato più importante al mondo, con i migliori calciatori e con un livello prestazionale elevato. Seguiamo tanti profili di lì ma non solo, è il campionato di riferimento e quando ci sono delle opportunità come quelle vanno assolutamente colte“.