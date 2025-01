Como, contatti con l’Everton per Beto: la situazione

Non solo il Torino, anche i lombardi seguono l’attaccante portoghese

Messi a segno già diversi colpi importanti, il Como non vuole fermarsi.

Il club lombardo continua a seguire diversi nomi che possano aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo salvezza, tra i quali anche Beto dell’Everton, che piace da diverso tempo al Torino.

--> -->

L’operazione appare complicata per i costi, sia del cartellino che dell’ingaggio richiesto dall’attaccante.

Qualche contatto però c’è stato, per prendere informazioni su un discorso che potrebbe essere eventualmente approfondito in caso di cessioni in attacco.

Como su Beto

Non solo il Torino su Beto dunque; l’attaccante piace anche al Como, che potrebbe approfondire il discorso qualora dovesse essere ceduto qualcuno in attacco.

L’indiziato numero uno rimane Belotti, su cui c’è l’interesse del Venezia di Di Francesco, che però non ha avuto contatti con i lombardi.