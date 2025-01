Danilo, difensore Juventus (IMAGO)

Il club bianconero è vicino a trovare l’accordo per la risoluzione del contratto del difensore

Giorni frenetici di mercato in casa Juventus, tra entrate e uscite.

A proposito di acquisti, il club bianconero ha chiuso la trattativa per Alberto Costa, che arriverà dal Vitoria Guimaraes per 12 milioni di euro più 2 di bonus, che verranno pagati in 4 o 5 anni.

Per quanto riguarda le uscite, invece, il club bianconero è vicino a trovare l’accordo per la risoluzione del contratto di Danilo.

Vanno avanti le trattative con l’entourage del brasiliano, e piano piano si va verso la chiusura di questa operazione.

Manna, DS Napoli (IMAGO)

Juve-Danilo: le ultime

Danilo si allontana dalla Juventus. Il club bianconero è vicino a trovare l’accordo per la risoluzione del contratto dell’ormai ex capitano, che nei prossimi giorni potrebbe quindi lasciare ufficialmente la squadra.

Segue molto attentamente il Napoli, che ha confermato all’entourage del giocatore che non appena sarà ufficiale la risoluzione prenderà il difensore.