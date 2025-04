Le parole dell’allenatore dell’Atalanta al termine della partita contro il Lecce

Non va oltre il pari l’Atalanta nella partita in casa contro il Lecce, terminata col risultato di 1-1.

Ad aprire le marcature sono stati proprio gli ospiti con un gol di Karlsson su rigore al 29′, a cui ha risposto Retegui, sempre dagli undici metri, nel secondo tempo.

La rete dell’attaccante italo-argentino è una delle note più positive della serata dei nerazzurri, che sono valse l’aggancio al record di Filippo Inzaghi per reti in un singolo campionato di Serie A con l’Atalanta (24).

Al termine della partita, Gian Piero Gasperini ha parlato degli obiettivi di questa Atlanta ai microfoni di DAZN.

Atalanta, Gasperini: “L’approccio è stato pessimo”

Gasperini ha iniziato parlando della situazione che ha accompagnato il Lecce alla partita, con la scomparsa di Graziano Fiorita: “Se ha condizionato? Questo è normale, perché quello che è successo ha colpito tutti quanti. L’inizio della gara è stato toccante, poi però c’è stata la gara e da quando l’arbitro ha fischiato tutte e due le squadra hanno pensato a quella“.

Poi ha parlato della sua squadra: “Ogni mia squadra è stata diversa, non si possono fare paragoni. Non mi aspettavo un approccio così, perché è stato veramente pessimo. Poi abbiamo avuto anche del dominio ma molto lento“.

Gasperini: “La Champions non è un traguardo facile”

L’allenatore dell’Atalanta ha poi proseguito: “La sensazione è che non ci si renda conto del traguardo che deve raggiungere questa squadra, c’è un po’ di arroganza e di presunzione nell’approccio a questo tipo di partite. Sembra che sia facile o dovuto perché l’Atalanta è arrivata tanti anni in Champions, ma dietro si sbranano per arrivarci”.

Infine ha concluso: “Questa cosa che si sente è sicuramente dannosa e anche noi siamo colpevoli di questo ma per me la Champions sarebbe un grande traguardo. Preoccupati lo sono quelli dietro di noi, ma questo sentore mi preoccupa, secondo me non è normale che l’Atalanta raggiunga questi traguardi e quest’anno lo sarebbe ancora di più degli altri anni“.