Torino, Davide Vagnati (Imago)

Le parole di Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli

Serata importante al Maradona, dove il Napoli ha l’occasione di portarsi al primo posto in solitaria in classifica.

Non vuole essere però dello stesso avviso il Torino, che si presenta con l’obiettivo di trovare dei punti importanti.

Pochi minuti prima della sfida, il direttore tecnico granata Davide Vagnati ha parlato ai microfoni di Dazn.

Di seguito le sue parole.

Torino, le parole di Vagnati

Prima di tutto ha dichiarato: “È una bellissima serata, cercheremo di fare il massimo come in tutte le partite. Vedo il futuro con ottimismo, parlavamo questa settimana del fatto che togliere il miglior attaccante è una botta dura per ogni club. È stato bravo il mister, adesso abbiamo un buon organico e dobbiamo cercare di migliorare in vista della prossima stagione“.

Sul rinnovo di Vanoli ha detto: “Nel suo contratto c’è già un anno di opzione e non è un problema. Siamo molto uniti, il mister sta facendo un ottimo lavoro e alla fine della stagione ci vedremo con anche il presidente per programmare il futuro“.