Il direttore tecnico degli olandesi ha parlato del possibile passaggio dell’esterno alla Roma

Come anticipato nelle scorse ore, la Roma è interessata a Devyne Rensch dell’Ajax per la fascia destra. L’esterno olandese è in scadenza nel prossimo giugno e ha una valutazione di 10 milioni di euro, su cui si può però lavorare.

Intervenuto al programma Rondo della Ziggo Sport, il direttore tecnico degli olandesi Alex Kroes ha parlato della trattativa. Di seguito le sue parole.

“Penso che Rensch sia un ottimo giocatore ma ora siamo in dubbio, a breve termine lo vorremo tenere perché può aiutare l’Ajax con le possibilità di qualificazione in Champions League, che aumenterebbero se dovesse rimanere.

Ma allo stesso tempo c’è anche la possibilità che per Rensch venga offerta una buona cifra che si possa investire bene a medio-lungo termine per far fare all’Ajax i passi che vogliamo fare. Quindi la situazione è ancora incerta“.