Calciomercato, hotel Sheraton

Tutte le principali news del calciomercato di Serie A, B e calcio internazionale minuto per minuto del 13 gennaio

16:57 – Salernitana spinge per Saric, ma ancora non c’è l’intesa con il Palermo. Per la difesa obiettivo Venturi, mentre a centrocampo piace anche Caligara, che ha lavorato con il direttore Valentini ad Ascoli.

16:54 – Parma, Vogliacco ha iniziato le visite mediche.

15:58 – Coulibaly saluta il Parma, attesa l’ufficialità con il Leicester.